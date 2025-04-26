Генштаб о фронте: возле Покровска почти 60 штурмов, на Курщине два боя продолжаются

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 26 апреля.

Российские обстрелы

Враг с полуночи и до вечера нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины 1 ракетный удар и 82 авиационных ударов, применив одну ракету и 141 управляемую авиационную бомбу.

Кроме того, российские захватчики нанесли 919 ударов дронами-камикадзе, провел почти 5000 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки и Загрызово, сейчас продолжается 1 бой.

На Лиманском направлении противник атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи н.п. Надежда, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки. Украинские защитники отбили 21 атаку врага, до сих пор продолжается один бой.

На Северском направлении ВСУ успешно остановили 3 атаки в районах н.п. Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 10 попыток россиян продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении российские оккупанты 27 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении враг интенсивно атаковал - здесь агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. В Генштабе отметили, что высокая активность противника была в районах н.п. Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка. Сейчас продолжается 8 боев.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 330 оккупантов, 185 из них - безвозвратно", - передали в Силах обороны.

Кроме того, в Генштабе добавили, что воины ВСУ также защитники уничтожили 7 автомобилей, 34 мотоцикла, 1 самоходную артиллерийскую установку, 14 БПЛА и антенну управления БПЛА, кроме этого, значительно повредили 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и пушку врага.

На Новопавловском направлении воины ВСУ остановили 13 атак противника в районах н.п. Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

На Ореховском направлении произошло 4 боестолкновения, россияне пытались продвинуться в районах н.п. Малые Щербаки и Степное, сейчас продолжается 1 бой.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Курском направлении произошло 16 боев, из них 2 до сих пор продолжаются. Здесь в течение суток враг совершил 264 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из РСЗО, нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях сегодня российские захватчики наступательных действий не проводили.