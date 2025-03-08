Генштаб доповів про ситуацію на фронті: найбільше атак у Курській області

На фронті за минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення. Найбільше атак ворога зафіксовано у Курській області, а також на Торецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.
На Харківському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.
На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.
В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 883 тисячі солдатів. За минулу добу українські воїни ліквідували ще тисячу російських загарбників.
Як повідомляло раніше Міноборони, минулий рік став для Росії рекордним за втратами як серед особового складу, так і за технікою. За рік втрати РФ перевищили 400 тисяч військових.
Минулого місяця армія РФ втратила понад 36 тисяч осіб. Це чисельність умовно трьох мотострілецьких дивізій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.