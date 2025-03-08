Генштаб доповів про ситуацію на фронті: найбільше атак у Курській області

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку українські війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку захисники успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.

В операційній зоні у Курській області підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.