Генштаб доложил о ситуации на фронте: больше всего атак в Курской области

На фронте за минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения. Больше атак врага зафиксировано в Курской области, а также на Торецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.
На Харьковском направлении украинские войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполевки и направления Нового и Новомихайловки.
На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Орехово-Василовки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка Алексеевка, Андреевка, Улакли и в направлении Новой Полтавки, Покровска.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.
На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 883 тысяч солдат. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще тысячу российских захватчиков.
Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. В год потери РФ превысили 400 тысяч военных.
В прошлом месяце армия РФ потеряла более 36 тысяч человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.
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