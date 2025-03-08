Генштаб доложил о ситуации на фронте: больше всего атак в Курской области

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию ​​борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении украинские войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Торского, Ямполевки и направления Нового и Новомихайловки.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боеприкосновений в районах Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка Алексеевка, Андреевка, Улакли и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили семь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Степное и Пятихатки.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.