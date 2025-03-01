На фронті за місяць впала інтенсивність боїв, але побільшало авіаударів, - Міноборони
У лютому кількість бойових зіткнень на фронті зменшилася. Проте за минулий місяць зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Так, у лютому було зафіксовано 3 274 бойових зіткнення, а у січні - 5 087. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні окупанти застосували близько 2 400 керованих авіаційних бомб.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили з 36 570 осіб. Це чисельність умовно трьох мотострілецьких дивізій.
Також у лютому наші захисники знищили та уразили:
- 1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ - 18 стволів);
- 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ - 31 машина);
- 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно - це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.
Також у лютому українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога від початку широкомасштабного вторгнення - 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.
Фото: втрати РФ у лютому 2025 року (mod.gov.ua)
Втрати РФ на фронті
Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 875 тисяч солдатів. За минулу добу українські воїни ліквідували 1050 російських загарбників.
Як повідомляло раніше Міноборони, минулий рік став для Росії рекордним за втратами як серед особового складу, так і за технікою. За рік втрати РФ перевищили 400 тисяч військових.
Найбільше втрат особового складу армія РФ зазнала у грудні 2024 року - 48 670 осіб убитими та пораненими.
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