Росіяни втратили за добу 1000 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив втрати РФ

За останню добу, з 7 на 8 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що станом на 22:00, 7 березня, на фронті від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку, де намагався атакувати позиції ЗСУ 24 рази.

"Загарбницькі підрозділи 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Луч, Лисівка, Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська. Авіаційних ударів зазнали Олександропіль, Миролюбівка, Єлизаветівка, Покровськ, Звєрєве та Оріхове", - інформували в Генштабі.

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