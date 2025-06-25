Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія тримає в Україні 695 тисяч своїх солдатів. Крім того, на території РФ навпроти Харкова та Сум перебуває ще 52 тисячі військових.

За словами головкома ЗСУ Сирського, завдяки Курській операції захисникам вдалося відтягнути до 70 тисяч російських військових, включно з північнокорейськими найманцями.

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