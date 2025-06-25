Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия держит в Украине 695 тысяч своих солдат. Кроме того, на территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысячи военных.

По словам главкома ВСУ Сирского, благодаря Курской операции защитникам удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников.

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