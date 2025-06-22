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Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський

Неділя 22 червня 2025 10:05
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Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

Активні дії Сил оборони України в Курській області суттєво змінили розстановку сил на фронті. Операція ЗСУ зірвала перекидання сил РФ на схід.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський на зустрічі з журналістами

За словами Сирського, саме завдяки Курській операції вдалося відтягнути до 70 тисяч російських військових, включно з північнокорейськими найманцями, і не допустити посилення наступу ворога на найнебезпечніших напрямках.

"Свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями - близько 70 тисяч. Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції", – наголосив Сирський.

РФ не змогла перекинути сили на ключові ділянки

У квітні цього року російські війська, зокрема дві десантно-штурмові дивізії, бригади морської піхоти та інші підрозділи загальною чисельністю до 60 тисяч осіб, готувалися до передислокації на Покровський, Торецький, Лиманський, Запорізький та Херсонський напрямки.

Але саме дії українських сил у Глушковському районі Курської області зірвали ці плани. Одну з бригад, яка вже вирушила на Покровський напрямок, командування повернуло назад – на Курський напрямок.

Наразі близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії в Глушковському районі, тобто на території самої Росії.

"Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області рф, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - сказав він.

За словами Сирського, українські сили утримують близько 90 квадратних кілометрів у цьому районі - це упереджувальні дії у відповідь на загрозу нового наступу.

Зміна завдань ворога

Через таку ситуацію, російське командування змінило завдання для угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб.

Зокрема, дві десантні дивізії, чотири основні бригади, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та інші підрозділи залишаються зосередженими на Північнослобожанському напрямку.

Сили оборони повернули під контроль Андріївку та просунулися у Юнаківці на 200-700 метрів.

Ворог веде штурмові дії з метою створення так званої "буферної зони" в прикордонних районах Сумської області, намагаючись захопити Юнаківку та покращити тактичне положення в районах Андріївки та Олексіївки.

Водночас Сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка-Юнаківка.

Курська операція ЗСУ

Нагадаємо, що українські воїни розпочали наступальні дії у Курській області понад вісім місяців тому - на початку серпня 2024 року. Сили оборони взяли під контроль сотні населених пунктів та створили буферну зону у прикордонних районах РФ.

Росіяни намагаються витиснути українські сили з Курської області. До боїв ворог залучив війська Північної Кореї.

У лютому-березні ситуація у Курській зоні загострилися. Під натиском ворожих сил українські війська вийшли з деяких населених пунктів, зокрема з міста Суджа. Втім бої у Курській області тривають.

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