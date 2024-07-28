Генштаб доповів про фронт: на Покровському та Торецькому по 30 атак ворога на добу

Протягом минулої доби на всіх напрямках зафіксовано 129 бойових зіткнень. За добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Ворог 28 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати українські позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.