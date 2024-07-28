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Ще 51 артсистема, дві РСЗВ і близько 1200 загарбників. Втрати РФ за добу

Неділя 28 липня 2024 07:50
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Ще 51 артсистема, дві РСЗВ і близько 1200 загарбників. Втрати РФ за добу Фото: за добу армія РФ втратила на фронті 1180 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 27 на 28 липня росіяни втратили на війні в Україні 1180 солдатів і 30 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 склали:

  • особового складу - близько 574 690 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 8344 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 095 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 15 936 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1127 (+2) од.;
  • засоби ППО - 906 (+1) од.;
  • літаків - 363 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 766 (+30) од.;
  • крилатих ракет - 2405 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 572 (+72) од.;
  • спеціальної техніки - 2671 од.

Ще 51 артсистема, дві РСЗВ і близько 1200 загарбників. Втрати РФ за добу

Нагадаємо, росіяни активно просуваються на Покровському напрямку в Донецькій області. За минулу добу неспокійно було і на південному плацдармі фронту, але противник успіху не мав.

Загалом упродовж минулої доби на фронті було зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Також минулої ночі агресор атакував південні та центральні області України ударними дронами "Шахед".

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Війна Росії проти України
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