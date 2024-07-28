Генштаб доложил о фронте: на Покровском и Торецком по 30 атак врага за сутки

За прошедшие сутки на всех направлениях зафиксировано 129 боевых столкновений. За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано три боевых столкновения за сутки. Силы обороны отражали атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 14 атак противника в районах Новосергеевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Спирное.

На Краматорском направлении украинские защитники приостановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Враг 28 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Покровском направлении защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг пытался 18 раз прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник предпринял семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать украинские позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачных атаки на позиции Сил обороны.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.