Генштаб доложил о фронте: на Покровском и Торецком по 30 атак врага за сутки

Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля остается напряженной. Самыми активными участками фронта остаются Покровское и Торецкое направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на всех направлениях зафиксировано 129 боевых столкновений. За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении зафиксировано три боевых столкновения за сутки. Силы обороны отражали атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские войска отразили 14 атак противника в районах Новосергеевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражены восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Спирное.
На Краматорском направлении украинские защитники приостановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Враг 28 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
На Покровском направлении защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг пытался 18 раз прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении противник предпринял семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.
На Приднепровском направлении враг пытается атаковать украинские позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачных атаки на позиции Сил обороны.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За прошедшие сутки украинские войска уничтожили десятки единиц российской техники. Также ВСУ ликвидировали еще около 1200 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 574 тысяч солдат.
По оценкам британской армии, России понадобится около пяти лет, чтобы захватить четыре области Украины. При этом Москва может потерять до 1,8 млн. военнослужащих.
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