Генштаб доповів про фронт: найбільше боїв біля Покровська і в Курській області

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, пункт управління, а також один пункт управління дронів російських загарбників.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу н.п. Зелений Гай, Борівська Андріївка, Копанка, Твердохлібове, Макіївка, Греківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль та Розлив.

На Придніпровському напрямку російські загарбники без успіху тричі штурмували позиції наших підрозділів.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 31 керованої бомби, а також здійснив 469 артилерійських обстрілів (в тому числі 19 - з РСЗВ) позицій українських військ та населених пунктів.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.