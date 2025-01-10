Генштаб доложил о фронте: больше всего боев возле Покровска и в Курской области

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления дронов российских захватчиков.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи н.п. Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанка, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.

На Северском направлении враг один раз атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Белой Горы и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь и Разлив.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха трижды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 31 управляемой бомбы, а также осуществил 469 артиллерийских обстрелов (в том числе 19 - из РСЗО) позиций украинских войск и населенных пунктов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.