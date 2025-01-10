Генштаб доложил о фронте: больше всего боев возле Покровска и в Курской области

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 161 боевое столкновение. Больше всего боев произошло возле Покровска и в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, два средства противовоздушной обороны, пункт управления, а также один пункт управления дронов российских захватчиков.
На Харьковском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районах Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи н.п. Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанка, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.
На Северском направлении враг один раз атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Белой Горы и Щербиновки.
На Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Сухой Яр, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь и Разлив.
На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха трижды штурмовали позиции наших подразделений.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 31 управляемой бомбы, а также осуществил 469 артиллерийских обстрелов (в том числе 19 - из РСЗО) позиций украинских войск и населенных пунктов.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1830 россиян. Также украинские защитники обезвредили 10 танков, 32 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, три средства противовоздушной обороны.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 804 тысячи солдат.
Ранее в Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.
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