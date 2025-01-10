Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни за останню добу

Ілюстративне фото: Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни з 9 на 10 січня (Getty Images)

За останню добу з 9 на 10 січня, російські військові втратили на фронті 1830 солдатів, три ППО та 32 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 804930 (+1830) осіб ;

танків - 9741 (+10) одиниця;

бойових броньованих машин - 20253 (+32) одиниці;

артилерійських систем - 21789 (+24) одиниць;

РСЗВ - 1260 одиниць;

засоби ППО - 1041 (+3) одиниця;

літаків - 369 одиниць;

гелікоптерів - 331 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21884 (+71) одиниці;

крилаті ракети - 3017 (+3) одиниць;

кораблі /катери - 28 одиниць;

підводні човни - один;

автомобільної техніки та автоцистерн - 33473 (+86) одиниці;

спеціальна техніка - 3689 (+3) одиниць. Варто зауважити, що за словами президента України Володимира Зеленського, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними.