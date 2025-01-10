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Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни за останню добу

П'ятниця 10 січня 2025 08:19
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Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни за останню добу Ілюстративне фото: Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни з 9 на 10 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

За останню добу з 9 на 10 січня, російські військові втратили на фронті 1830 солдатів, три ППО та 32 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 804930 (+1830) осіб ;
  • танків - 9741 (+10) одиниця;
  • бойових броньованих машин - 20253 (+32) одиниці;
  • артилерійських систем - 21789 (+24) одиниць;
  • РСЗВ - 1260 одиниць;
  • засоби ППО - 1041 (+3) одиниця;
  • літаків - 369 одиниць;
  • гелікоптерів - 331 одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21884 (+71) одиниці;
  • крилаті ракети - 3017 (+3) одиниць;
  • кораблі /катери - 28 одиниць;
  • підводні човни - один;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33473 (+86) одиниці;
  • спеціальна техніка - 3689 (+3) одиниць.

Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни за останню добу

Варто зауважити, що за словами президента України Володимира Зеленського, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними.

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