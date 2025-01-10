Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни за останню добу
Ілюстративне фото: Стало відомо, яких втрат зазнали росіяни з 9 на 10 січня (Getty Images)
За останню добу з 9 на 10 січня, російські військові втратили на фронті 1830 солдатів, три ППО та 32 бойові броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 804930 (+1830) осіб ;
- танків - 9741 (+10) одиниця;
- бойових броньованих машин - 20253 (+32) одиниці;
- артилерійських систем - 21789 (+24) одиниць;
- РСЗВ - 1260 одиниць;
- засоби ППО - 1041 (+3) одиниця;
- літаків - 369 одиниць;
- гелікоптерів - 331 одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21884 (+71) одиниці;
- крилаті ракети - 3017 (+3) одиниць;
- кораблі /катери - 28 одиниць;
- підводні човни - один;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 33473 (+86) одиниці;
- спеціальна техніка - 3689 (+3) одиниць.
Варто зауважити, що за словами президента України Володимира Зеленського, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.