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Генштаб Британії: Росія витрачає третину бюджету на війну, потрібно бути готовим до цього

Фото: начальник Генерального штабу Британії Патрік Сандерс (gov uk)
Автор: Дмитро Браславський

Росія витрачає близько третини своїх витрат на оборонні потреби і війну проти України, тому Британії необхідно бути готовою до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерального штабу Британії Патріка Сандерса.

За його словами, після вторгнення в Україну Росія стає все більш ізольованою, і світ втомився від її дезінформаційного наративу. 

"Війна продемонструвала непокору України, єдність НАТО і стала найпотужнішим прискорювачем змін, уже очевидних 2021 року", - йдеться в заяві. 

Допомога Україні

Начальник Генштабу додав, що Британія забезпечує українців бойовою технікою та підтримкою.

"Але тут немає місця для самозаспокоєння. Наполегливий український контрнаступ триває, і ми повинні забезпечити, щоб українська хоробрість, самопожертва і майстерність супроводжувалися нашою постійною колективною прихильністю", - сказав Сандерс.

Він зазначив, що близько третини витрат російського уряду зараз спрямовується на оборону, вони явно готуються до довгої перспективи у війні проти України. Тому Британія має бути готова до того, що може послідувати за цим.

Британія постійно допомагає Україні

Нещодавно повідомлялось, що Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки спеціалістами.

Також Британія виділила 11,5 млн фунтів стерлінгів (понад 14,5 млн доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

Нещодавно стало відомо, що компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців.

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