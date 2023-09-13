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Генштаб Британии: Россия тратит треть бюджета на войну, нужно быть готовым к этому

Фото: начальник Генерального штаба Британии Патрик Сандерс (gov ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия тратит около трети своих расходов на оборонные нужды и войну против Украины, поэтому Британии необходимо быть готовой к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Британии Патрика Сандерса.

По его словам, после вторжения в Украину Россия становится все более изолированной, и мир устал от ее дезинформационного нарратива. 

"Война продемонстрировала неповиновение Украины, единство НАТО и стала мощнейшим ускорителем изменений, уже очевидных в 2021 году", - говорится в заявлении. 

Помощь Украине

Начальник Генштаба добавил, что Британия обеспечивает украинцев боевой техникой и поддержкой.

"Но здесь нет места для самоуспокоения. Напористое украинское контрнаступление продолжается, и мы должны обеспечить, чтобы украинская храбрость, самопожертвование и мастерство сопровождались нашей постоянной коллективной приверженностью", - сказал Сандерс.

Он отметил, что около трети расходов российского правительства сейчас направляется на оборону, они явно готовятся к долгой перспективе в войне против Украины. Поэтому Британия должна быть готова к тому, что может последовать за этим.

Британия постоянно помогает Украине

Недавно сообщалось, что Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами.

Также Британия выделила 11,5 млн. фунтов стерлингов (более 14,5 млн. долларов) для помощи украинским беженцам, которые сейчас живут в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Недавно стало известно, что компания из Великобритании BAE Systems намерена приступить к производству запасных частей для легкой артиллерии в Украине. Изготовление запчастей может начаться в течение нескольких месяцев.

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