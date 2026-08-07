Генсекретар ООН засудив удари Росії й "ескалацію конфлікту на території РФ"

Що ще зазначили в заяві

За повідомленням, генеральний секретар також "глибоко стурбований продовженням ескалації конфлікту, в тому числі на території Російської Федерації".

"У зв'язку з цим він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, як повідомляється, призвели до жертв серед цивільного населення і пошкодження цивільної інфраструктури", - кажуть в ООН. Джерело цих даних про жертви й пошкодження у заяві не уточнюється.

Про яку тенденцію йдеться

"Ці серії атак сталися на тлі тривожної схеми ескалації ударів по населених пунктах, що, як повідомляється, призвело до рекордного збільшення кількості жертв серед цивільного населення і масштабного руйнування житлової й цивільної інфраструктури в Україні, а також дедалі більше в Російській Федерації. Атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", - заявив Ґутерріш, закликавши до "термінової деескалації".