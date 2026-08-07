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Генсекретар ООН засудив удари Росії й "ескалацію конфлікту на території РФ"

06:48 07.08.2026 Пт
2 хв
Окремо генсек звернув увагу на загрозу для судноплавства в Чорному морі
aimg Катерина Коваль
Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш (Getty Images)

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш "рішуче засуджує" нещодавні масштабні ракетні й безпілотні атаки Росії по Києву й інших містах України, унаслідок яких загинули й були поранені десятки цивільних, а також завдано значних збитків цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Що ще зазначили в заяві

За повідомленням, генеральний секретар також "глибоко стурбований продовженням ескалації конфлікту, в тому числі на території Російської Федерації".

"У зв'язку з цим він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, як повідомляється, призвели до жертв серед цивільного населення і пошкодження цивільної інфраструктури", - кажуть в ООН. Джерело цих даних про жертви й пошкодження у заяві не уточнюється.

Про яку тенденцію йдеться

"Ці серії атак сталися на тлі тривожної схеми ескалації ударів по населених пунктах, що, як повідомляється, призвело до рекордного збільшення кількості жертв серед цивільного населення і масштабного руйнування житлової й цивільної інфраструктури в Україні, а також дедалі більше в Російській Федерації. Атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", - заявив Ґутерріш, закликавши до "термінової деескалації".

Нагадаємо, ООН уже неодноразово порушувала питання завершення війни в Україні. Раніше США в ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Україною та РФ для досягнення довгострокового миру.

Також 27 липня Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден у Чорному морі - ситуація тоді визнавалась критичною для глобальної продовольчої безпеки.

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