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У генсека ООН виправдалися за скандальне засудження удару по заводу "Шахедів"

Фото: Стефан Дюжаррік, прессекретар генсека ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік спробував виправдатися після того, як він виступив проти удару по заводу "Шахедів" у Татарстані.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Дюжарріка наводить "Голос Америки".

Прессекретаря генсека ООН попросили прокоментувати його скандальний заклик до припинення "атак на цивільну інфраструктуру" в Росії.

"Я неправильно почув питання. Якби спитали ще раз, я б так не відповів", - зазначив він.

Що сказав Дюжаррік

Нагадаємо, як зазначали джерела РБК-Україна, 2 квітня Головне управління Міноборони України організувало удар по заводу в Татарстані, де виробляють дрони-камікадзе "Шахед", якими Росія регулярно атакує Україну.

На таку атаку попросили відреагувати прессекретар генсека ООН Стефана Дюжарріка. Він зазначив, що "виступає проти всіх атак на цивільну інфраструктуру та закликає їх припинити" .

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на скандальну заяву зазначив, що подібні засудження від представників міжнародних організацій можуть звучати після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться на життя людей без світла та води.

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