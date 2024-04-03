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Атака на Татарстан: в ООН засудили удар, назвавши завод "громадянською інфраструктурою"

Росія, Середа 03 квітня 2024 10:59
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Атака на Татарстан: в ООН засудили удар, назвавши завод "громадянською інфраструктурою" Фото: прес-секретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ООН засудили удар ГУР по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у російському Татарстані 2 квітня. Там назвали підприємство, яке працює на ВПК окупантів, "громадянською інфраструктурою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити", - сказав він.

Атака на завод з виробництва "шахедів" у Татарстані

2 квітня російські ЗМІ повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Нібито, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджувалося, що є постраждалі. Пізніше РБК-Україна стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод зі збирання "Шахедів". Це була операція ГУР.

Нагадаємо, в останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи в Росії. Так, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

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