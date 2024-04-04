У генсека ООН оправдались за скандальное осуждение удара по заводу "Шахедов"

Что сказал Дюжаррик

Напомним, как отмечали источники РБК-Украина, 2 апреля Главное управление Минобороны Украины организовало удар по заводу в Татарстане, где производят дроны-камикадзе "Шахед", которыми Россия регулярно атакует Украину.

На такую атаку попросили отреагировать пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика. Он отметил, что "выступает против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призывает их прекратить".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на скандальное заявление отметил, что подобные осуждения от представителей международных организаций могут звучать после того, как они приедут в Харьков и посмотрят на жизнь людей без света и воды.

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