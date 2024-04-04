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У генсека ООН оправдались за скандальное осуждение удара по заводу "Шахедов"

Фото: Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик попытался оправдаться после того, как он выступил против удара по заводу "Шахедов" в Татарстане.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Дюжаррика приводит "Голос Америки".

Пресс-секретаря генсека ООН попросили прокомментировать его скандальный призыв к прекращению "атак на гражданскую инфраструктуру" в России. 

"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил", - отметил он. 

Что сказал Дюжаррик

Напомним, как отмечали источники РБК-Украина, 2 апреля Главное управление Минобороны Украины организовало удар по заводу в Татарстане, где производят дроны-камикадзе "Шахед", которыми Россия регулярно атакует Украину.

На такую атаку попросили отреагировать пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика. Он отметил, что "выступает против всех атак на гражданскую инфраструктуру и призывает их прекратить".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на скандальное заявление отметил, что подобные осуждения от представителей международных организаций могут звучать после того, как они приедут в Харьков и посмотрят на жизнь людей без света и воды.

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