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Генсек СЕ назвал события, способные "потрясти Европу"


Ягланд считает, что два события могут стать настоящими потрясениями для Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал два события, которые "действительно могут потрясти Европу".​  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Financial Times (FT).

По словам Ягланд , такими потрясениями может стать Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы.  

Он отметил, что в случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав.

"Организация является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке. В случае, если Москва покинет совет,  мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе", - заявил он.  

Также он отметил, что европейцы "не должны недооценивать негативные последствия от Brexit для ЕС.

"Таким образом у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу", -  сообщил Ягланд.

Отметим, из организации, согласно ее правилам, Россия может быть исключена в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейском суде по правам человека положительно оценивают выполнение властью Украины решений суда.

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