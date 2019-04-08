Генсек РЄ назвав події, здатні "потрясти Європу"

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд назвав дві події, які "дійсно можуть потрясти Європу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times (FT).

За словами Ягланд , такими потрясіннями може стати Brexit і наслідки можливого виходу Росії з Ради Європи.

Він зазначив, що у випадку, якщо Москва вийде з організації, це стане невдачею для 140 млн росіян, які через це не зможуть більше звертатися до Європейського суду для захисту своїх прав.

"Організація є єдиним місцем, де Росія пов'язана з Європою в обов'язковому судовому порядку. У випадку, якщо Москва покине раду, ми побачимо іншу Росію. У нас буде нова розділова риса в Європі", - заявив він.

Також він зазначив, що європейці не повинні недооцінювати негативні наслідки від Brexit для ЄС.

"Таким чином у нас може бути дві події, які дійсно можуть потрясти Європу", - повідомив Він.

Зазначимо, із організації, згідно з її правилами, Росія може бути виключена у червні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Європейському суді з прав людини позитивно оцінюють виконання владою України рішень суду.