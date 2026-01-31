Генсек ООН заявив про ризик фінансового колапсу через неоплачені внески США

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що організація стоїть перед загрозою "неминучого фінансового краху" і може вичерпати кошти регулярного бюджету вже до липня.

У листі державам-членам від 28 січня він зазначив, що якщо поточна тенденція збережеться, витрати ООН стануть неможливими протягом наступних шести місяців.

Роль США в кризі

Ключовим джерелом проблем стала відмова США виконувати обов'язкові внески. Країна традиційно покриває близько 22% бюджету ООН, однак після початку другого президентського терміну Дональда Трампа виплати були припинені.

За даними ООН, на момент початку кризи США заборгували організації приблизно 1,4 мільярда доларів за минулі роки, до яких додався рахунок у 767 мільйонів доларів за поточний рік.

У 2025 році Білий дім не перерахував жодного долара з обов'язкових 826 мільйонів.

Вибіркове фінансування і наслідки

Замість сплати регулярних внесків адміністрація США зосередилася на фінансуванні окремих ініціатив, зокрема обіцяла 2 мільярди доларів на гуманітарні потреби в грудні.

Водночас Трамп публічно критикує ООН і просуває альтернативні структури, такі як створена ним "Рада миру".

Спроби економії та внутрішні реформи

ООН з 2024 року намагається компенсувати дефіцит за рахунок внутрішньої оптимізації. Гутерреш розпочав реформи, скорочення видатків на адміністративні потреби та зниження бюджету на 7% порівняно з минулим роком.

Зокрема, організація відмовилася від купівлі паперових рушників для вбиралень штаб-квартири в Нью-Йорку, що дало змогу заощадити близько 100 тисяч доларів.

Проте структурний дефіцит занадто великий, щоб бути компенсований тільки внутрішніми реформами, особливо з огляду на обов'язкове повернення невикористаних коштів державам-членам.