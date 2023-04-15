Генсек ООН засуджує спробу військового перевороту в Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує початок бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН.

"Я засуджую початок боїв між Силами швидкої підтримки та Збройними силами в Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні", - написав Гутерреш.

Також генсек ООН виразив підтримку народу Судану в його зусиллях щодо відновлення демократичного переходу.