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Генсек ООН засуджує спробу військового перевороту в Судані

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Субота 15 квітня 2023 21:15
Генсек ООН засуджує спробу військового перевороту в Судані Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує початок бойових дій у Судані армією та силами швидкого реагування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН.

"Я засуджую початок боїв між Силами швидкої підтримки та Збройними силами в Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні", - написав Гутерреш.

Також генсек ООН виразив підтримку народу Судану в його зусиллях щодо відновлення демократичного переходу.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.

Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

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