Генсек ООН осуждает попытку военного переворота в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает начало боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ООН.

Также генсек ООН выразил поддержку народу Судана в его усилиях по возобновлению демократического перехода.

"Я осуждаю начало боев между Силами скорой поддержки и Вооруженными силами в Судане. Я взаимодействую с Африканским Союзом и лидерами в регионе", - написал Гутерреш.

Напомним, сегодня в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно.

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