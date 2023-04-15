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Генсек ООН осуждает попытку военного переворота в Судане

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Суббота 15 апреля 2023 21:15
Генсек ООН осуждает попытку военного переворота в Судане Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает начало боевых действий в Судане армией и силами быстрого реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ООН.

"Я осуждаю начало боев между Силами скорой поддержки и Вооруженными силами в Судане. Я взаимодействую с Африканским Союзом и лидерами в регионе", - написал Гутерреш.

Также генсек ООН выразил поддержку народу Судана в его усилиях по возобновлению демократического перехода.

Напомним, сегодня в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно.

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