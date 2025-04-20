Генсек ООН занепокоєний ударами США по хуситах, які призвели до жертв

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований авіаударами США по Ємену, які спричинили десятки жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Генсека Стефана Дюжарріка.
"Генеральний секретар ООН серйозно занепокоєний авіаударами, завданими Сполученими Штатами 17 і 18 квітня по єменському порту Рас-Іса та біля нього, що призвели багаточисельних жертв серед цивільного населення, зокрема поранень п'яти гуманітарних працівників", - зазначив Дюжаррік.
Крім того, стурбованість викликають повідомлення про серйозні руйнування портової інфраструктури, а також про можливі розливи нафти у водах Червоного моря.
Також занепокоєння у Генсека ООН є через триваючі удари ракетами і безпілотниками, які завдають хусити по Ізраїлю і в районі Червоного моря. Гутерріш настійно вимагає негайного припинення цих атак і наголошує на необхідності повного дотримання резолюції Ради Безпеки 2768 (2025), що стосується нападів на торгові та комерційні судна.
Він нагадав про важливість дотримання норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним. Зокрема, закликав усіх поважати і захищати цивільне населення, а також об'єкти цивільної інфраструктури.
"Генеральний секретар, як і раніше, глибоко занепокоєний ризиком подальшої ескалації в регіоні і продовжує закликати всіх проявляти максимальну стриманість... також повторює свій заклик до негайного і беззастережного звільнення всіх співробітників ООН та інших осіб, довільно затриманих хуситами", - резюмував речник Гутерріша.
Нагадаємо, в ніч на 18 квітня стало відомо, що війська США атакували в Ємені паливний порт Рас-Іса. Мета полягала в тому, щоб перекрити джерела палива для бойовиків, яких підтримує Іран.
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