Генсек ООН занепокоєний ударами США по хуситах, які призвели до жертв

"Генеральний секретар ООН серйозно занепокоєний авіаударами, завданими Сполученими Штатами 17 і 18 квітня по єменському порту Рас-Іса та біля нього, що призвели багаточисельних жертв серед цивільного населення, зокрема поранень п'яти гуманітарних працівників", - зазначив Дюжаррік.

Крім того, стурбованість викликають повідомлення про серйозні руйнування портової інфраструктури, а також про можливі розливи нафти у водах Червоного моря.

Також занепокоєння у Генсека ООН є через триваючі удари ракетами і безпілотниками, які завдають хусити по Ізраїлю і в районі Червоного моря. Гутерріш настійно вимагає негайного припинення цих атак і наголошує на необхідності повного дотримання резолюції Ради Безпеки 2768 (2025), що стосується нападів на торгові та комерційні судна.

Він нагадав про важливість дотримання норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним. Зокрема, закликав усіх поважати і захищати цивільне населення, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

"Генеральний секретар, як і раніше, глибоко занепокоєний ризиком подальшої ескалації в регіоні і продовжує закликати всіх проявляти максимальну стриманість... також повторює свій заклик до негайного і беззастережного звільнення всіх співробітників ООН та інших осіб, довільно затриманих хуситами", - резюмував речник Гутерріша.