Генсек ООН обеспокоен ударами США по хуситам, которые привели к жертвам

"Генеральный секретарь ООН серьезно обеспокоен авиаударами, нанесенными Соединенными Штатами 17 и 18 апреля по йеменскому порту Рас-Иса и возле него, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, в частности ранениям пяти гуманитарных работников", - отметил Дюжаррик.

Кроме того, обеспокоенность вызывают сообщения о серьезных разрушениях портовой инфраструктуры, а также о возможных разливах нефти в водах Красного моря.

Также беспокойство у Генсека ООН есть из-за продолжающихся ударов ракетами и беспилотниками, которые наносят хуситы по Израилю и в районе Красного моря. Гутерриш настоятельно требует немедленного прекращения этих атак и подчеркивает необходимость полного соблюдения резолюции Совета Безопасности 2768 (2025), касающейся нападений на торговые и коммерческие суда.

Он напомнил о важности соблюдения норм международного права, включая международное гуманитарное. В частности, призвал всех уважать и защищать гражданское население, а также объекты гражданской инфраструктуры.

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен риском дальнейшей эскалации в регионе и продолжает призывать всех проявлять максимальную сдержанность... также повторяет свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех сотрудников ООН и других лиц, произвольно задержанных хуситами", - резюмировал представитель Гутерриша.