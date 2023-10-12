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Генсек ООН закликав негайно звільнити всіх заручників ХАМАСу

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків ХАМАС та інших угруповань звільнити всіх захоплених полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter генсека ООН.

"Мирні люди мають бути захищені завжди. Міжнародне гуманітарне право необхідно поважати та підтримувати", - сказав Гутерріш.

Він наголосив, що в ході нападу бойовиків ХАМАС у полон потрапили громадяни США та Китаю.

Раніше високопоставлений турецький чиновник заявив, що Туреччина веде переговори щодо звільнення мирних жителів, які утримують угруповання бойовиків.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ООНХАМАСІзраїль