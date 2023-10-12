Генсек ООН призвал немедленно освободить всех заложников ХАМАСа

"Гражданские лица должны быть защищены всегда. Международное гуманитарное право необходимо уважать и поддерживать", - сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что в ходе нападения боевиков ХАМАС в плен попали граждане США и Китая.

Ранее высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что Турция ведет переговоры по поводу освобождения мирных жителей, удерживаемых группировками боевиков.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.