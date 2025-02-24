Генсек ООН закликав до негайних зусиль для припинення війни в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до термінових зусиль для припинення конфлікту на Україні. Він підкреслив важливість досягнення стабільного миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У третій рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайних зусиль для досягнення справедливого і міцного миру.

"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб покласти край цьому конфлікту і досягти справедливого і міцного миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї", - зазначив він.

Виступаючи в Женеві на засіданні Ради ООН з прав людини, Гутерріш наголосив, що міжнародне співтовариство має працювати над припиненням конфлікту.