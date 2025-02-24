Генсек ООН призвал к немедленным усилиям для прекращения войны в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к срочным усилиям для прекращения конфликта на Украине. Он подчеркнул важность достижения стабильного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В третий год от начала полномасштабного вторжения России в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленным усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец этому конфликту и достичь справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - отметил он.

Выступая в Женеве на заседании Совета ООН по правам человека, Гутерриш подчеркнул, что международное сообщество должно работать над прекращением конфликта.