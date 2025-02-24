Генсек ООН призвал к немедленным усилиям для прекращения войны в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к срочным усилиям для прекращения конфликта на Украине. Он подчеркнул важность достижения стабильного мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В третий год от начала полномасштабного вторжения России в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленным усилиям для достижения справедливого и прочного мира.
"Мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец этому конфликту и достичь справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - отметил он.
Выступая в Женеве на заседании Совета ООН по правам человека, Гутерриш подчеркнул, что международное сообщество должно работать над прекращением конфликта.
Напомним, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц высказался в поддержку включения Украины в мирные переговоры с Россией. Победитель парламентских выборов в Германии отметил, что Киев должен присутствовать в переговорах для обеспечения справедливого мира, особенно в контексте диалога между Соединенными Штатами и Россией, где Украина пока не участвует.
Одновременно, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились объединить усилия для совместного обращения к президенту США Дональду Трампу, призывая его прекратить ведение сепаратных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности для Украины со стороны Европы. В рамках активной международной дипломатии накануне третьей годовщины вторжения России, Стармер и Макрон решили координировать свои действия, акцентируя внимание на критическом этапе глобальной безопасности.