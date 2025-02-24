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Генсек ООН призвал к немедленным усилиям для прекращения войны в Украине

Понедельник 24 февраля 2025 11:39
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Генсек ООН призвал к немедленным усилиям для прекращения войны в Украине Фото: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к срочным усилиям для прекращения конфликта на Украине. Он подчеркнул важность достижения стабильного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В третий год от начала полномасштабного вторжения России в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленным усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец этому конфликту и достичь справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - отметил он.

Выступая в Женеве на заседании Совета ООН по правам человека, Гутерриш подчеркнул, что международное сообщество должно работать над прекращением конфликта.

Напомним, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц высказался в поддержку включения Украины в мирные переговоры с Россией. Победитель парламентских выборов в Германии отметил, что Киев должен присутствовать в переговорах для обеспечения справедливого мира, особенно в контексте диалога между Соединенными Штатами и Россией, где Украина пока не участвует.

Одновременно, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились объединить усилия для совместного обращения к президенту США Дональду Трампу, призывая его прекратить ведение сепаратных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности для Украины со стороны Европы. В рамках активной международной дипломатии накануне третьей годовщины вторжения России, Стармер и Макрон решили координировать свои действия, акцентируя внимание на критическом этапе глобальной безопасности.

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