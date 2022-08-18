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Нужно найти кратчайший путь. Эрдоган хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

Новина українською →
Львов, Четверг 18 августа 2022 19:36
Нужно найти кратчайший путь. Эрдоган хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Турция верит в то, что полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, завершится за столом переговоров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во Львове.

Как рассказал Эрдоган, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для завершения войны. Он надеется, что "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерреш соглашаются с этим. Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что считает возможным реанимацию переговоров между Украиной и РФ на тех параметрах, которые были сформированы в марте во время встречи в Стамбуле.

"Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - добавил он.

Напомним, сегодня во Львове состоялась встреча лидеров Украины, Турции и ООН.

Добавим, накануне американское агентство Reuters обвинило Эрдогана в том, что он пытается использовать вопрос переговоров между Украиной и РФ в рамках своей предвыборной кампании.

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Российская Федерация Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины
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