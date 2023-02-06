Генсек ООН про війну в Україні: перспективи миру зменшуються, а можливість ескалації зростає

Імовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як шанси на мир між державами зменшуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша на Генасамблеї ООН .

"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття продовжують зростати. Я боюся, що світ не йде уві сні до ширшої війни. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Він також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.