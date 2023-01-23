Москва готує великий наступ в Україні, - глава Міноборони Естонії

Останні кроки Росії вказують на її підготовку до великого наступу найближчими місяцями. Міністр оборони Естонії Ханн Певкур вважає, що західна допомога Україні зараз є виключно важливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR .

"Чому очікування [надання Україні танків] стали настільки великими - всі розуміють, що наступні кілька місяців будуть дуже критичними.

"Ситуація в Україні складна, Росія зосереджує нові сили, підвезено багато живої сили", - сказав він.

За його словами, очікування від надання Україні танків стали настільки великими, оскільки "всі розуміють, що наступні кілька місяців будуть дуже критичними".

Певкур зазначив, що призначення голови російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем російських військ в Україні замість генерала Сергія Суровікіна пояснюється не тим, що Суровікін не впорався, а тим, що Герасимов може наказувати всім видам військ. "Ці кроки вказують на те, що Росія готується до великого наступу", - сказав він.

За його словами, Росія вдається до тактики виснаження, щоб зменшити можливості української ППО.

Коментуючи постачання Україні основних бойових танків, про яку західним союзникам не вдалося домовитися на переговорах на базі Рамштайн у Німеччині, Певкур зазначив, що Німеччина може надалі дозволити постачання своїх танків Leopard. "Новому міністру оборони Німеччини] було мало що сказати, тому що у них немає домовленості в коаліції. Вони його шукатимуть", - сказав Певкур.

За оцінкою Певкура, варіант, за якого інші союзники, наприклад, Польща, поставлять німецькі танки Україні без згоди Берліна, не є добрим рішенням.

"Зміни відбудуться, якщо танки, бойові машини, техніка, що надаються союзниками, діятимуть як єдиний кулак. Я не думаю, що одностороннє надання танків щось змінить на краще і у відносинах між союзниками. Німеччина може більше замкнутися, і нам цього не потрібно" , - сказав міністр оборони Естонії.

Певкур додав, що танки є дуже важливим бойовим компонентом для України, і вся інша допомога не зможе компенсувати їхні нестачі.