RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН о войне в Украине: перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на Генассамблее ООН.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти…Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - заявил Гутерриш, говоря о войне РФ против Украины.

Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован.

Напомним, ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Россия планирует новое масштабное наступление в Украине в ближайшее месяцы.

Также мы писали, что, по информации Financial Times, новое масштабное наступление россиян может начаться в ближайшие десять дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНАнтониу ГутерришВойна России против Украины