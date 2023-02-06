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Генсек ООН про війну в Україні: перспективи миру зменшуються, а можливість ескалації зростає

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Нью Йорк, Понеділок 06 лютого 2023 18:10
Генсек ООН про війну в Україні: перспективи миру зменшуються, а можливість ескалації зростає Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Імовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як шанси на мир між державами зменшуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша на Генасамблеї ООН.

"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття продовжують зростати. Я боюся, що світ не йде уві сні до ширшої війни. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Він також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявляв, що Росія планує новий масштабний наступ в Україні найближчими місяцями.

Також ми писали, що, за інформацією Financial Times, новий масштабний наступ росіян може розпочатися протягом найближчих десяти днів.

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