Генсек ООН о войне в Украине: перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет

Вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на Генассамблее ООН .

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти…Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - заявил Гутерриш, говоря о войне РФ против Украины.

Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован.