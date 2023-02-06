Генсек ООН о войне в Украине: перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет
Вероятность эскалации войны России против Украины продолжает расти, в то время как шансы на мир между государствами уменьшаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на Генассамблее ООН.
"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти…Я боюсь, что мир не идет во сне к более широкой войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - заявил Гутерриш, говоря о войне РФ против Украины.
Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, то мир был бы гарантирован.
Напомним, ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Россия планирует новое масштабное наступление в Украине в ближайшее месяцы.
Также мы писали, что, по информации Financial Times, новое масштабное наступление россиян может начаться в ближайшие десять дней.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.