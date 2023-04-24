ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек ООН сказав Лаврову, що агресія Росії завдає величезних страждань Україні

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 18:01
Генсек ООН сказав Лаврову, що агресія Росії завдає величезних страждань Україні Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Війна Росії проти України завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша, яку приводять Reuters та The Guardian.

Про це він сказав у понеділок на зустрічі в ООН під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Вторгнення РФ в Україну завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу і підживлює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією Covid-19" - сказав Гутерреш.

Лавров у відповідь почав звинувачувати МВФ, США та їхніх союзників у "руйнуванні глобалізації".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Раду безпеки ООН необхідно перезавантажити, аби з’явилась можливість виключити звідти Росію.

Нагадаємо, російських журналістів, які супроводжували главу МЗС Лаврова не впустили до США.

Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року