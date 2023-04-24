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Генсек ООН сказал Лаврову, что агрессия России причиняет огромные страдания Украине

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 18:01
Генсек ООН сказал Лаврову, что агрессия России причиняет огромные страдания Украине Фото: Антониу Гутерреш, генсек ООН (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Война России против Украины наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, которое приводят Reuters и The Guardian.

Об этом он сказал в понедельник на встрече в ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Вторжение РФ в Украину наносит огромные страдания и разрушения стране и ее народу и подпитывает глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией Covid-19" - сказал Гутерреш.

Лавров в ответ начал обвинять МВФ, США и их союзников в "разрушении глобализации".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.

Напомним, российских журналистов, сопровождавших главу МИД Лаврова, не пустили в США.

Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства в Совете безопасности ООН во время председательства России.

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