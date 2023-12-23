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Генсек ООН розповів, скільки співробітників організації загинули у Секторі Газа з початку війни

Субота 23 грудня 2023 16:21
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Генсек ООН розповів, скільки співробітників організації загинули у Секторі Газа з початку війни Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Від початку вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, яке відбулося 7 жовтня цього року, у Секторі Газа загинули 136 співробітників ООН.

Про це заявив генеральний сектерать ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"136 наших колег у Газі було вбито за 75 днів - такого ми ще не бачили в історії ООН", - заявив він.

За його словами, більшість співробітників організації були змушені покинути свої будинки.

"Я віддаю данину поваги їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують життям, надаючи підтримку цивільному населенню в Газі", - підкреслив генсек ООН.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив , що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

Напередодні Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію зі пом'якшеною пропозицією збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Газа.

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ООН Антоніу Гутерріш Сектор Газа Ізраїль
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