Генсек ООН рассказал, сколько сотрудников организации погибли в Секторе Газа с начала войны

С начала вторжение боевиков ХАМАС в Израиль, которое произошло 7 октября этого года, в Секторе Газа погибли 136 сотрудников ООН.

Об этом заявил генеральный сектерать ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"136 наших коллег в Газе были убиты за 75 дней - такого мы еще не видели в истории ООН", - заявил он.

По его словам, большинство сотрудников организации были вынуждены покинуть свои дома.

"Я отдаю дань уважения им и тысячам гуманитарных работников, которые рискуют жизнью, оказывая поддержку гражданскому населению в Газе", - подчеркнул генсек ООН.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

Накануне Совбез ООН принял резолюцию со смягченным предложением увеличить гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа.

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