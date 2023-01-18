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Генсек ООН розповів, коли може закінчитись війна в Україні

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. За його прогнозом, війна закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріш на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian.

Як зазначив генсек, на даний момент, на жаль, він не бачить кінця війні в Україні в найближчому майбутньому. Крім того, він поки що не бачить і можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася.

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