Генсек ООН розповів, коли може закінчитись війна в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. За його прогнозом, війна закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріш на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian .

Як зазначив генсек, на даний момент, на жаль, він не бачить кінця війні в Україні в найближчому майбутньому. Крім того, він поки що не бачить і можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він.