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Генсек ООН рассказал, когда может закончиться война в Украине

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. По его прогнозу, война закончится, но не "в ближайшем будущем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Guardian.

Как отметил генсек, на данный момент, к жалению, он не видит конца войне в Украине в ближайшем будущем. Кроме того, он пока не видит и возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все заканчивается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что намерен способствовать прекращению войны в Украине, так как мировое сообщество не может позволить, чтобы она продолжалась.

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