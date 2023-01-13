Гутерріш готовий сприяти припиненню війни в Україні, - заступник генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір сприяти припиненню війни в Україні, оскільки світова спільнота не може дозволити, щоб вона продовжувалася.

Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на засіданні Ради безпеки ООН.