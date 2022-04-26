Генсек ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине. По его словам, в нее должны войти представители организации, Киева и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, в которую вошли бы ООН, Украина и Россия, для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с прекращением огня", - цитирует издание заявление Гутерриша на брифинге в Москве после встречи с Сергеем Лавровым. Генсек также добавил, что ООН крайне заинтересована в том, чтобы найти пути для эффективного диалога и создания условий для прекращения огня. По его словам, организация выступает за скорейшее создания условий для мирного решения военного конфликта в Украине.