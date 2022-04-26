ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Генсек ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 26 апреля 2022 17:18
Генсек ООН предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам в Украине. По его словам, в нее должны войти представители организации, Киева и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, в которую вошли бы ООН, Украина и Россия, для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с прекращением огня", - цитирует издание заявление Гутерриша на брифинге в Москве после встречи с Сергеем Лавровым.

Генсек также добавил, что ООН крайне заинтересована в том, чтобы найти пути для эффективного диалога и создания условий для прекращения огня. По его словам, организация выступает за скорейшее создания условий для мирного решения военного конфликта в Украине.

Напомним, Гутерриш находится с визитом в Москве после переговоров в Турции. Затем генсек ООН планирует посетить Украину, где должен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Война России против Украины идет 62-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Антониу Гутерриш Гуманитарная помощь Война в Украине
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны