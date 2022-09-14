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Генсек ООН провел переговоры с Путиным: обсудили продление "зерновой сделки"

Фото: Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша в ходе пресс-конференции.

По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.

"У нас была возможность обсудить черноморскую "зерновую инициативу" и ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерриш.

Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".

По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, которые мешают экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "нехваткой еды".

Отметим, что "зерновая сделка" начала работать 1 августа и срок ее действия составляет 120 дней.

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Владимир ПутинООНРоссийская ФедерацияАнтониу Гутерриш