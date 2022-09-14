Генсек ООН провел переговоры с Путиным: обсудили продление "зерновой сделки"

По словам генсека ООН, разговор состоялся сегодня, 14 сентября, утром.

"У нас была возможность обсудить черноморскую "зерновую инициативу" и ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерриш.

Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".

По словам Гутерриша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, которые мешают экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "нехваткой еды".