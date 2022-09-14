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Генсек ООН провів перемовини з Путіним: обговорили продовження "зернової угоди"

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерреша в ході прес-конференції.

За словами генсека ООН, розмова відбулася сьогодні, 14 вересня, вранці.

"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерреш.

Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".

За словами Гутерреша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".

Зазначимо, що "зернова угода" почала працювати 1 серпня і термін її дії становить 120 днів.

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Володимир ПутінООНРосійська ФедераціяАнтоніу Гутерріш