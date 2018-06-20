Генсек ООН прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека

Антониу Гутерриш хотел бы, чтобы США не выходили из Совета ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал выход США из Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации.

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник вечером.

США объявили о своем решении выйти из Совета ООН незадолго до этого, когда, согласно сообщениям новостей, посол ООН Никки Хейли выступила вместе с государственным секретарем Майком Помпео. Они обвинили Совет в укоренившейся предвзятости в отношении Израиля.

Посол США в ООН Никки Хейли, согласно сообщениям, отметил, что этот шаг никоим образом не означает, что США отступают от своих собственных обязательств в области прав человека.

Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, который не только стремится поощрять и защищать права человека, но также рассматривает предполагаемые нарушения прав и дает рекомендации по ним.

Напомним, США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.