Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Генсек ООН прокоментував рішення США вийти з Ради з прав людини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 03:08
Ілюстративне фото: засідання ООН (UN Photo/Elma Okic)
Ілюстративне фото: засідання ООН (UN Photo/Elma Okic)

Антоніу Гутерріш хотів би, щоб США не виходили з Ради ООН з прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував вихід США з Ради ООН з прав людини. Про це йдеться в заяві, опублікованiй на сторінці організації.

"Генеральний секретар волів би, щоб Сполучені Штати залишалися в Раді з прав людини", - йдеться в заяві, опублікованiй у вівторок ввечері.

США оголосили про своє рішення вийти з Ради ООН незадовго до цього, коли, згідно з повідомленнями новин, посол ООН Ніккі Хейлі виступила разом з державним секретарем Майком Помпео. Вони звинуватили Раду в укоріненiй упередженості щодо Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Хейлі, згідно з повідомленнями, зазначила, що цей крок жодним чином не означає, що США відступають від своїх зобов'язань у галузі прав людини.

Рада з прав людини є міжурядовим органом з 47 членів в рамках системи ООН, який не тільки прагне заохочувати і захищати права людини, а також розглядає передбачувані порушення прав і дає рекомендації по ним.

Нагадаємо, США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.

США мають намір оголосити про вихід з Ради ООН з прав людини Порошенко і Гуттереш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі
Теги публікації: ООН, Сполучені Штати Америки, Антоніу Гутерріш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся