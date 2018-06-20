Генсек ООН прокоментував рішення США вийти з Ради з прав людини

Антоніу Гутерріш хотів би, щоб США не виходили з Ради ООН з прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував вихід США з Ради ООН з прав людини. Про це йдеться в заяві, опублікованiй на сторінці організації.

"Генеральний секретар волів би, щоб Сполучені Штати залишалися в Раді з прав людини", - йдеться в заяві, опублікованiй у вівторок ввечері.

США оголосили про своє рішення вийти з Ради ООН незадовго до цього, коли, згідно з повідомленнями новин, посол ООН Ніккі Хейлі виступила разом з державним секретарем Майком Помпео. Вони звинуватили Раду в укоріненiй упередженості щодо Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Хейлі, згідно з повідомленнями, зазначила, що цей крок жодним чином не означає, що США відступають від своїх зобов'язань у галузі прав людини.

Рада з прав людини є міжурядовим органом з 47 членів в рамках системи ООН, який не тільки прагне заохочувати і захищати права людини, а також розглядає передбачувані порушення прав і дає рекомендації по ним.

Нагадаємо, США оголосили про вихід з Ради ООН з прав людини.