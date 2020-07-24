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Генсек ООН призывал соблюдать договоренности по перемирию на Донбассе

США, Нью-Йорк, Пятница 24 июля 2020 06:35
Генсек ООН призывал соблюдать договоренности по перемирию на Донбассе
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Гутерреш приветствовал договоренности ТКГ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой. Генсек также указал на необходимость облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что генсек ООН настоятельно призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом духе для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Ранее РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применяться для прекращения огня на Донбассе.

Отметим, Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Украина приветствует договоренности в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованных 13 участков для разминирования.

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